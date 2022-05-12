Крак: Феттель сошёл из-за слишком оптимистичной атаки Шумахера. Вины Себа там нет

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что гонщик «Хааса» Мик Шумахер виноват в его столкновении с Себастьяном Феттелем на Гран-при Майами.



«Феттель обогнал Мика Шумахера и Эстебана Окона, был на девятой позиции и мог заработать важные для команды очки. К сожалению, Себастьян сошёл из-за слишком оптимистичной атаки Шумахера. Никакой вины Феттеля в этом инциденте нет», — приводит слова Майка Крака F1-Insider.



После инцидента Себастьян Феттель не смог продолжить гонку, а Мик Шумахер финишировал последним, 15-м.



Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших Карлос Сайнс, который также представляет «Скудерию».