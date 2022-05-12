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«Феррари» слегка изменит цвет машины ради уменьшения её веса

«Феррари» слегка изменит цвет машины ради уменьшения её веса
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Команда Формулы-1 «Феррари» немного изменит расцветку машины на Гран-при Испании, сообщает итальянская редакция Motorsport. Как сообщает источник, в команде планируют отказаться от матового покрытия на болиде с целью снижения веса.

Ожидается, что это позволит облегчить машину на 0,7 кг, что существенно поможет команде в погоне за минимальным весом в 798 кг.

Отмечается, что у «Феррари» и без того самая лёгкая краска в паддоке, однако отказавшись от матового покрытия команда может существенно приблизиться к желаемому лимиту веса.

Напомним, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг. Перед стартом сезона эта цифра была увеличена на 43 кг, чего оказалось недостаточно, в результате чего было принято решение увеличить минимальный вес ещё на 3 кг, однако команды по-прежнему находятся достаточно далеко от оптимального веса.

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