«Альфа Ромео» планирует привезти большой пакет обновлений на Гран-при Испании

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» рассчитывает привезти на Гран-при Испании большой пакет обновлений, призванный помочь команде оторваться от средней группы команд, в которую входят «Альфа Таури», «Хаас», «Астон Мартин» и «Альпин», а также побороться с «Маклареном» за четвёртое место в Кубке конструкторов, сообщает Auto Motor und Sport.



После пяти этапов чемпионата мира сезона-2022 «Альфа Ромео» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 31 очко. У «Макларена», идущего на четвёртой позиции, 46 очков.



Напомним, лидирует в Кубке конструкторов «Феррари», на счету которой 157 очков. В личном зачёте лидерство удерживает Шарль Леклер, набравший 104 очка, опережая гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 19 баллов.