Риккардо заявил, что пилотам не хватает воды на гонку из-за экономии массы болида
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что из-за экономии массы болида гонщикам может не хватать питья на всю гонку.
«Конечно, жара в Майами сыграла свою роль. Но тяжело было ещё и из-за того, что команды сражаются за каждую частичку массы. Мы не можем позволить себе три литра воды на борту. Так что в итоге мы заливаем немного и воды не хватает. Конечно, после такого ты испытываешь обезвоживание. И, конечно, сказалась жара. Такие гонки получаются очень тяжёлыми. Всем пришлось нелегко — и пилотам, и механикам.
Надеюсь, гонка в Испании сложится удачнее. Мы были не в самом выгодном положении. В прошлом сезоне трасса в Барселоне подошла мне лучше, так что надеюсь, что это что-то значит», — приводит слова Риккардо Autosport.
Комментарии
- 13 мая 2022
-
00:53
- 12 мая 2022
-
23:46
-
22:53
-
21:59
-
21:03
-
19:52
-
18:51
-
17:42
-
17:40
-
17:15
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:14
-
15:46
-
14:59
-
14:22
-
13:05
-
11:46
-
11:04
-
09:39
-
00:52
- 11 мая 2022
-
23:59
-
22:50
-
21:56
-
20:58
-
19:48
-
19:02
-
17:46
-
16:28
-
15:44
-
14:57
-
13:51
-
13:01
-
11:59
Партнерский контент