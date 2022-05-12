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Риккардо заявил, что пилотам не хватает воды на гонку из-за экономии массы болида

Риккардо заявил, что пилотам не хватает воды на гонку из-за экономии массы болида
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что из-за экономии массы болида гонщикам может не хватать питья на всю гонку.

«Конечно, жара в Майами сыграла свою роль. Но тяжело было ещё и из-за того, что команды сражаются за каждую частичку массы. Мы не можем позволить себе три литра воды на борту. Так что в итоге мы заливаем немного и воды не хватает. Конечно, после такого ты испытываешь обезвоживание. И, конечно, сказалась жара. Такие гонки получаются очень тяжёлыми. Всем пришлось нелегко — и пилотам, и механикам.

Надеюсь, гонка в Испании сложится удачнее. Мы были не в самом выгодном положении. В прошлом сезоне трасса в Барселоне подошла мне лучше, так что надеюсь, что это что-то значит», — приводит слова Риккардо Autosport.

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