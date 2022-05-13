«Чемпионы так себя не ведут!» Тим Коронель раскритиковал Хэмилтона

Нидерландский гонщик Тим Коронель раскритиковал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Удобно настаивать на своём и показывать свой авторитет, когда всё хорошо. Но сейчас Хэмилтон совершенно в иной ситуации. И он постоянно жалуется, пытается найти оправдания, но чемпионы так себя не ведут. Мы видим, как раз за разом он оказывается позади молодого партнёра по команде, привыкшего выжимать всё из неконкурентоспособной машины.



Льюис считает, что решения должна принимать команда, но это не так! Однако он слишком занят ерундовой историей с пирсингом, украшениями и прочим, а гонки для него сейчас на втором плане.



В истории с пит-стопом в Майами он был обязан взять инициативу в свои руки. Пилот знает условия на трассе лучше команды. Иногда нужно набраться смелости и рискнуть, как это сделал Джордж Расселл», — приводит слова Коронеля GPUpdate.