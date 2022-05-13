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Тото Вольф: у нашего авто есть потенциал, но мы не понимаем, как его раскрыть

Тото Вольф: у нашего авто есть потенциал, но мы не понимаем, как его раскрыть
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о проблемах с болидом, которые до сих пор есть у его команды.

«В настоящее время всё как-то для нас немного скучно. Мы третьи по скорости, и нам понятно, что у автомобиля есть потенциал — в этом плане всё здорово. Но мы просто не понимаем, как раскрыть этот потенциал», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

В Кубке конструкторов Формулы-1 «Мерседес» в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе немецкой команды 95 очков. Возглавляет рейтинг итальянский гоночный коллектив «Феррари». На счету «Скудерии» 157 баллов.

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Ранее Вольф высказался по поводу возможного появления 11-й команды в Формуле-1.

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