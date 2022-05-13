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«Недостаточно иметь лишь лучшего пилота». В «Мерседесе» высказались о разнообразии в Ф-1

«Недостаточно иметь лишь лучшего пилота». В «Мерседесе» высказались о разнообразии в Ф-1
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение о необходимости увеличения разнообразия в Формуле-1.

«Что сейчас нужно Формуле-1, так это образцы для подражания. Ей недостаточно иметь лишь лучшего пилота, который является самым большим образцом для подражания в спорте. Нам нужно что-то изменить. Думаю, должна быть более разнообразная группа людей, освещающих Формулу-1. Нам просто нужно делать шаг за шагом. Мы все хотели бы иметь очень разнообразную группу болельщиков и зрителей, и для этого мы готовы сделать всё, что в наших силах», — приводит слова Вольфа USA TODAY.

Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:

Ранее Вольф высказался о проблемах с болидом, которые до сих пор есть у «Мерседеса».

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