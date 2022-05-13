Хельмут Марко отреагировал на то, что у «Ред Булл» якобы кончаются деньги на новинки

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на информацию, согласно которой его команда уже потратила большую часть финансовых средств, запланированных в этом году на доработку автомобиля. Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» уже потратили приблизительно 75% своего бюджета на модернизацию.



«Не думаю, что наша команда потратила больше остальных, в частности «Феррари». Кроме того, не могу не обратить внимание на тот факт, что Карлос Сайнс уже несколько раз разбивал машину. Это не может не обойтись в копейку», — приводит слова Марко Motorsport.

Ранее Марко рассказал, что новинки австрийской команды в Барселоне позволят им достичь оптимального веса болида.

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