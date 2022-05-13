Гонщик «Сузуки» заплакал, когда узнал о намерении команды покинуть MotoGP
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Испанский мотогонщик «Сузуки» Алекс Ринс признался, что заплакал, когда его команда сообщила о намерении уйти из MotoGP.
«Осознать это было очень тяжело. Я был весь в слезах. Ведь с 2017 года я отдавал всего себя ради этой команды. Как и другие члены нашего коллектива, которые делали то же самое. Конечно, это был большой шок для меня и большой шок для всей команды. Это нелегко. Но в конце концов, думаю, что смогу найти какой-нибудь вариант на следующий год. Сейчас нужно постараться закончить сезон как можно лучше», — приводит слова Ринса Autosport.
Ранее компания Suzuki Motor Corporation официально подтвердила, что намерена покинуть чемпионат мира по мотогонкам MotoGP по окончании сезона-2022.
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