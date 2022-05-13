«Разгромлен был буквально весь этаж». Риккардо и Норрис — о вечеринках в отелях

Пилоты «Макларена» Даниэль Риккардо и Ландо Норрис вспомнили о случаях, когда они устраивали громкие вечеринки в отелях.



«Однажды я не просто разгромил номер — разгромлен был буквально весь этаж», — приводит слова Риккардо New York Post.



«Помню, нас выгнали из бассейна. Мы вели себя довольно буйно, и выгнали всех, не только меня. Тогда мы поднялись в номера и устроили там вечеринку. Хотел бы принести извинения, если мы потревожили тех, кто был этажами выше и ниже. Но это было очень весело», — сказал Норрис.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, имея в активе 11 очков. На счету Норриса, занимающего седьмое место, 35 баллов. В Кубке конструкторов «Макларен» находится на четвёртой позиции (46 очков).

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