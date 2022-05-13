ФИА вынесла решение по резонансному инциденту с Артёмом Северюхиным

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решению по инциденту с российским гонщиком Артёмом Северюхиным. Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, Артём сделал жест, схожий с нацистским приветствием.

Организация после проведённого расследования ограничилась исключением россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса. Долгосрочной дисквалификации при этом не последовало.

Вскоре после скандала Артёма лишили итальянской гоночной лицензии. Сам Северюхин после заявил, что его жест был неверно истолкован.

Ранее многократный чемпион мира и Европы по картингу Лоренцо Трависанутто высказался о скандальной ситуации.