Риккардо ответил на вопрос о завершении карьеры

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что находится на втором, завершающем этапе карьеры.



«Я определённо нахожусь на втором этапе своей карьеры. Сложно сказать, займёт ли этот этап три года, пять лет или больше, но я точно могу сказать, что не представляю себя в Формуле-1 в 40 лет», — приводит слова Даниэля Риккардо Daily Mail.



Нынешний сезон является для Риккардо вторым в составе «Макларена». В прошлом году ему удалось одержать первую победу за рулём болида британской команды. В нынешнем сезоне Риккардо лишь дважды сумел набрать очки — на домашнем для себя Гран-при Австралии, где он финишировал шестым, и на этапе в Имоле, на котором он смог набрать три очка за финиш на шестой позиции в спринте. Он располагается на 11-й строчке в личном зачёте.