Чемпион MotoGP Жоан Мир подтвердил переговоры с «Хондой»

Пилот MotoGP Жоан Мир сообщил, что начал переговоры с другими командами, включая «Хонду».



«Начиная с Хереса мы официально вышли на рынок. Мы вели переговоры с «Сузуки» до того, как всё случилось. Теперь у моего менеджера наверняка будет больше работы, чем он ожидал. Он ведёт переговоры с «Хондой», с разными производителями, чтобы попытаться наладить моё будущее. Но это непросто. Тороплюсь ли я? Не особо. Если вы спросите любого гонщика в паддоке, они скажут, что предпочли бы, чтобы их будущее было определено заранее. Все одинаковы в этом вопросе. Как только у меня будет что-то, я сообщу», — приводит слова Жоана Мира Crash.



Напомним, ранее компания Suzuki Motor Corporation официально подтвердила, что намерена покинуть чемпионат мира по мотогонкам MotoGP по окончании сезона-2022.