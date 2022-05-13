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«Феррари» провела съёмочный день в Монце в преддверии большого пакета обновлений

«Феррари» провела съёмочный день в Монце в преддверии большого пакета обновлений
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Команда Формулы-1 «Феррари» провела съёмочный день в Монце, сообщает RacingNews365. Согласно регламенту, команда была ограничена 100 километрами пробега на специальных шинах «Пирелли», что равносильно дистанции в 17 кругов на трассе в итальянской Монце.

Основной целью съёмочного дня является работа с контентом для спонсоров и партнёров команды, однако зачастую этот день используется как возможность провести дополнительные тесты различных деталей. Как ранее сообщалось, «Феррари» привезёт на этап в Барселоне, Гран-при Испании, большой пакет обновлений.

Примечательно, что за сезон команда может использовать два съёмочных дня, и итальянский коллектив израсходовал оба.

Напомним, после пяти этапов чемпионата лидерство в личном зачёте удерживает пилот итальянского коллектива Шарль Леклер.

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