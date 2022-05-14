Кристиан Хорнер рассказал об отличиях борьбы «Ред Булл» с «Мерседесом» и «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями об отличиях в борьбе за титул, которую его команда вела с «Мерседесом» в прошлом сезоне Формулы-1 и с «Феррари» — в нынешнем сезоне.



«Что тут сказать, Маттиа Бинотто — отличный парень. Так что это просто другой вид соревнований. Но всё-таки Тото не стоит списывать со счетов. У него ещё достаточно времени, чтобы вернуться в шоу. А вообще мы сейчас сосредоточены на себе. Думаю, все девять команд являются нашими конкурентами.



В прошлом году было много проблем как вне трассы, так и на трассе, в то время как в этом сезоне, как кажется, гораздо больше внимания уделяется тому, что происходит именно на трассе. А что касается борьбы между Шарлем и Максом, то она великолепна», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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