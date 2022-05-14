«Дома я всегда проводил свои лучшие гонки». Карлос Сайнс — о предстоящем Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Испании, который состоится с 20 по 22 мая в Барселоне.
«Это будет напряжённая неделя, но при этом я собираюсь насладиться Гран-при Испании. Впервые у меня появится реальная возможность побороться за подиум и победу.
Первое место стало бы действительно уникальным достижением, потому что завоёвано оно было бы в родных стенах. Для этого я усердно работаю каждый день. Дома я всегда проводил свои лучшие гонки. В этом году, с новым болидом, верю, что у нас есть все шансы. Я, со своей стороны, буду делать всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Сайнса AS.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Сайнс в настоящее время занимает пятое место, имея в активе 53 очка. Возглавляет рейтинг его товарищ по команде Шарль Леклер — 104 балла.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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