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Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине

Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине
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Итальянец Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине. Второй результат по итогам заезда продемонстрировал французский пилот Жан-Эрик Вернь. Тройку сильнейших замкнул Стоффель Вандорн, представляющий «Мерседес».

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис, начинавший гонку с 12-й позиции, стал 10-м.

Формула E. Гонка. Берлин:

1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 40 кругов
2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +1,782
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +1,987
4. Андре Лоттерер («Порше») +2,579
5. Митчелл Эванс («Ягуар») +3,189
6. Паскаль Верляйн («Порше») +5,405
7. Сэм Бёрд («Ягуар») +5,683
8. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,400
9. Алекс Симс («Махиндра») +6,569
10. Ник де Врис («Мерседес») +6,602

Формула-Е 2021/22. Этап 7, Берлин, Германия
Берлин. Гран-при. Гонка
14 мая 2022, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Эдоардо Мортара
Venturi Team
46:16.175
2
Жан-Эрик Вернь
Techeetah
+1.782
3
Стоффель Вандорн
Mercedes-Benz EQ FE Team
+1.987
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