Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине

Итальянец Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине. Второй результат по итогам заезда продемонстрировал французский пилот Жан-Эрик Вернь. Тройку сильнейших замкнул Стоффель Вандорн, представляющий «Мерседес».

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис, начинавший гонку с 12-й позиции, стал 10-м.

Формула E. Гонка. Берлин:

1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 40 кругов

2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +1,782

3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +1,987

4. Андре Лоттерер («Порше») +2,579

5. Митчелл Эванс («Ягуар») +3,189

6. Паскаль Верляйн («Порше») +5,405

7. Сэм Бёрд («Ягуар») +5,683

8. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,400

9. Алекс Симс («Махиндра») +6,569

10. Ник де Врис («Мерседес») +6,602