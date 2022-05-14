Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине
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Итальянец Эдоардо Мортара стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине. Второй результат по итогам заезда продемонстрировал французский пилот Жан-Эрик Вернь. Тройку сильнейших замкнул Стоффель Вандорн, представляющий «Мерседес».
Чемпион Формулы-Е Ник де Врис, начинавший гонку с 12-й позиции, стал 10-м.
Формула E. Гонка. Берлин:
1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 40 кругов
2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +1,782
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +1,987
4. Андре Лоттерер («Порше») +2,579
5. Митчелл Эванс («Ягуар») +3,189
6. Паскаль Верляйн («Порше») +5,405
7. Сэм Бёрд («Ягуар») +5,683
8. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,400
9. Алекс Симс («Махиндра») +6,569
10. Ник де Врис («Мерседес») +6,602
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