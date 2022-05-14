Президент ФИА не исключил возвращения Майкла Маси к роли гоночного директора Формулы-1

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что он не против возвращения Майкла Маси к работе гоночным директором.



«Я не избавлялся от Майкла Маси. У него оказалось слишком много работы — он был делегатом по безопасности, а не только гоночным директором. Он допустил ошибку. Мы никогда не говорили, что между Маси и ФИА всё кончено. Я так никогда не делаю. Я принимаю людей, даже если они за меня не голосовали. Мы мыслим как организация, а не как отдельные персоны.



Я не очень хорошо знаком с Майклом. Решение об увольнении принимал Всемирный совет. Майкл допустил ошибку. Я говорил с ним пару дней назад, у меня нет никаких проблем с ним. Он здесь и мы можем его использовать. Я не говорю, что мы от него избавились, мы открыты ко всему.



Наша проблема в том, что у структуры неверная организация. Даже имея двоих гоночных директоров, я бы не сказал, что у нас всё в порядке. Я думал о том, чтобы привлечь раллийных штурманов, которые обладают навыками многозадачности.



ФИА нужно работать над тем, что людей нам не хватает. Я бы хотел, чтобы гоночных директоров стало как минимум трое. Может быть, к началу следующего сезона так и будет», — приводит слова бен Сулайема Daily Mail.

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