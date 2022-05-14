MotoGP официально выведет из обращения номер Валентино Росси

Руководство MotoGP официально выведет из обращения номер 46, под которым на протяжении карьеры выступал Валентино Росси, сообщает официальный сайт серии. Официальная церемония вывода номера из обращения пройдёт 28 мая 2022 года во время этапа чемпионата на трассе в Муджелло. Росси лично посетит церемонию.



Напомним, Валентино Росси завершил карьеру в мотогонках по окончании сезона-2021 MotoGP. В нынешнем сезоне Росси выступает в кузовной серии GT World Challenge Europe.



Ранее сообщалось, что Росси может перейти в чемпионат WEC. Валентино уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари».