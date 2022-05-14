Знаменитый диджей пожаловался на условия в вип-ложе «Ред Булл»

Известный диджей Томас Уэсли Пенц, более известный под псевдонимом Дипло, поделился впечатлениями от своего посещения Гран-при Майами.



«Я до сих пор ничего не понимаю в Формуле-1, но меня беспокоят не гонки, а вечеринки.



VIP-ложа «Ред Булл»? Это просто ужасная комната, будто тюрьма. У них не оказалось еды, хотя мне просто нужен был сэндвич, так что я просто оттуда ушёл. Мы отправились к «Феррари», и мне удалось сэкономить почти $ 10 тыс. Нас было семь человек, и у трёх человек не было пропусков, включая меня. К нам подошла женщина, и я подумал, что она собирается выгнать нас, но она сказала: «Я вижу, у тебя здесь есть лишние друзья». «Феррари» уже отмечала меня в своих социальных сетях, так что я понимал, что меня никто не выгонит.



Конечно, когда ты смотришь по телевизору трансляцию, то кажется, что всё весьма неплохо, но когда я был там вживую, я не смог почувствовать никакой атмосферы. Это был своего рода стресс. Просто много хождений безо всякой причины.



Несмотря на это, я поеду в Монако. Я буду играть в Каннах, после чего устрою свадьбу в Ницце, затем в ночь на воскресенье я играю в ночном клубе в Монако, после чего планирую отправиться на гонку», — приводит слова Дипло New York Times.