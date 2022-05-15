Колтон Херта: Формула-1 — приоритетная цель для меня

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта высказался о желании попробовать свои силы в Формуле-1.

«Это моя задача. Есть много вещей, которые я собираюсь сделать за время карьеры. И участие в Формуле-1 является приоритетной целью в этом списке. Но очевидно, что для этого потребуется какое-то время, поэтому будет очень важно хорошо поработать на тестах. Надеюсь, после этого некоторые двери приоткроются», — приводит слова Херты PlanetF1 со ссылкой на F1 Nation podcast.



Напомним, Херта подписал контракт с «Маклареном», став пилотом команды по развитию, что включает в себя тестовую программу и работу на симуляторе. Ранее сообщалось, что Колтон может перейти в Формулу-1, если Майклу Андретти удастся решить вопрос с созданием собственной или покупкой существующей команды.

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