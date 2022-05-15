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Зурер назвал Гран-при, на котором «Мерседес» включится в борьбу с «Ред Булл» и «Феррари»

Зурер назвал Гран-при, на котором «Мерседес» включится в борьбу с «Ред Булл» и «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер высказал предположение, что команда «Мерседес» покажет хороший результат на Гран-при Монако, который состоится с 27 по 29 мая.

«Мне кажется, что «Мерседес» покажет сильный результат на Гран-при Монако. У немецкой команды подходящая машина для этой узкой городской трассы. Если я буду прав, борьба снова приобретёт совершенно новое измерение», — приводит слова Зурера издание F1-Insider.

Напомним, после пяти этапов Формулы-1 «Мерседес» в Кубке конструкторов занимает третье место, имея в активе 95 очков. Возглавляет рейтинг «Феррари», на счету которой 157 баллов. На втором месте команда «Ред Булл» — 151 очко.

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