Валттери Боттас показал, как проводит время в США со своей подругой велосипедисткой. Фото

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает со своей девушкой, австралийской велосипедисткой Тиффани Кромвелл. Снимки были сделаны на горном озере Марун в Колорадо (США).



«Места, куда вас может доставить велосипед и Тиффани», — подписал фотографии финский гонщик.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Боттас в настоящее время занимает восьмое место. После пяти Гран-при в его активе 30 очков. Напарник Валттери, китайский гонщик Гуаньюй Чжоу, на 18-й позиции с одним баллом. Возглавляет рейтинг монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» — 104 очка.

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