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Леклер во время исторического ГП Монако разбил болид «Феррари», на котором выступал Лауда

Леклер во время исторического ГП Монако разбил болид «Феррари», на котором выступал Лауда
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию во время исторического Гран-при Монако. Монегаск, участвовавший в заезде в качестве приглашённого гостя, выступал на болиде «Феррари 312». Ранее именно на этом болиде за «Скудерию» выступал легенда Формулы-1 Ники Лауда.

Шарль не справился с управлением при прохождении одного из поворотов, после чего автомобиль развернуло и ударило о заграждения.

Напомним, в общем зачёте пилотов Леклер в настоящее время занимает первое место. После пяти Гран-при в его активе 104 очка. У ближайшего преследователя Шарля, гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, – 85 баллов. Тройку сильнейших замыкает ещё один гонщик «Ред Булл», Серхио Перес, на счету которого 66 очков.

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