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Леклер отреагировал на то, что разбил болид «Феррари», на котором выступал Лауда

Леклер отреагировал на то, что разбил болид «Феррари», на котором выступал Лауда
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Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, в которую он попал в ходе исторического Гран-при Монако. Шарль участвовал в заезде в качестве приглашённого гостя и выступал на болиде «Феррари 312». Ранее на этом автомобиле за итальянскую команду выступал легендарный гонщик Ники Лауда.

«Когда подумал, что невезение осталось уже позади, у машины вдруг отказывают тормоза при прохождении «Раскасса». И это при том, что пилотаж проходил на одном из самых культовых автомобилей «Феррари» в Формуле-1», — написал Леклер в своих социальных сетях.

Напомним, Леклер не справился с управлением при прохождении одного из поворотов, после чего автомобиль развернуло и ударило о заграждения.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку:

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