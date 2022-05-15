Ник де Врис выиграл этап Формулы-Е в Берлине
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Голландский гонщик «Мерседеса» Ник де Врис стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине. Вторым на финиш пришёл Эдоардо Мортара из «Вентури». Третью строчку занял ещё один представитель немецкой команды Стоффель Вандорн.
Формула-E. Монако.
1. Ник де Врис («Мерседес») — 46.12,268.
2. Эдоардо Мортара («Вентури») +2,454.
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +6,936.
4. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,165.
5. Робин Фряйнс («Вирджин Рейсинг») +13,829.
6. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +14,387.
7. Оливер Роуленд («Махиндра Рейсинг») +15,518.
8. Андре Лоттерер («Порше») +15,845.
9. Жан-Эрик Вернь («Течита») +18,831.
10. Митч Эванс («Ягуар») +21,722.
11. Сэм Бёрд («Ягуар») +22,875.
12. Паскаль Верляйн («Порше») +25,412.
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