Ник де Врис выиграл этап Формулы-Е в Берлине

Голландский гонщик «Мерседеса» Ник де Врис стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине. Вторым на финиш пришёл Эдоардо Мортара из «Вентури». Третью строчку занял ещё один представитель немецкой команды Стоффель Вандорн.

Формула-E. Монако.



1. Ник де Врис («Мерседес») — 46.12,268.

2. Эдоардо Мортара («Вентури») +2,454.

3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +6,936.

4. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,165.

5. Робин Фряйнс («Вирджин Рейсинг») +13,829.

6. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +14,387.

7. Оливер Роуленд («Махиндра Рейсинг») +15,518.

8. Андре Лоттерер («Порше») +15,845.

9. Жан-Эрик Вернь («Течита») +18,831.

10. Митч Эванс («Ягуар») +21,722.

11. Сэм Бёрд («Ягуар») +22,875.

12. Паскаль Верляйн («Порше») +25,412.