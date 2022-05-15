Ферстаппен выступил против замены этапа Формулы-1 в Монако

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу этапа Формулы-1 в Монако.

«Не думаю, что можно заменить этап в Монако. У Монако очень богатая история. Своя особенная атмосфера, которая создавалась на протяжении долгого времени. Здесь также другая культура, и это хорошо, что она у нас есть, потому что было бы очень скучно ездить по местам со схожей атмосферой.

При составлении календаря нужно искать золотую середину, сочетая и такие гонки, как в Майами, и как в Монако, и, конечно, гонки на стационарных автодромах», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, Ферстаппен благодаря победе на Гран-при Майами вошёл в десятку гонщиков с наибольшим количеством подиумов за карьеру. Этот финиш в первой тройке стал для Ферстаппена 63-м, благодаря чему он смог опередить в этом списке Дэвида Култхарда, завоевавшего за свою карьеру 62 финиша в топ-3.