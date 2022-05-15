Штайнер: нельзя сказать, что Мик Шумахер сделал большой шаг вперёд

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу пилота своей команды Мика Шумахера.

«Я бы не сказал, что Мик сделал большой шаг вперёд за эту зиму. Но он это и сам знает. И у него также скоро появится хороший шанс заработать свои первые очки. Он должен сделать это как можно раньше, потому что мы ждём от него этого. Очевидно, что он становится опытнее», — приводит слова Штайнера GPblog.

В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Шумахер занимает 19-е место. После пяти гонок Гран-при Мик пока не набрал ни одного очка. Его напарник по команде, датчанин Кевин Магнуссен, занимает десятое место, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг пилот «Феррари» Шарль Леклер, на счету которого 104 балла.