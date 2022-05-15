Штайнер: нельзя сказать, что Мик Шумахер сделал большой шаг вперёд
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу пилота своей команды Мика Шумахера.
«Я бы не сказал, что Мик сделал большой шаг вперёд за эту зиму. Но он это и сам знает. И у него также скоро появится хороший шанс заработать свои первые очки. Он должен сделать это как можно раньше, потому что мы ждём от него этого. Очевидно, что он становится опытнее», — приводит слова Штайнера GPblog.
В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Шумахер занимает 19-е место. После пяти гонок Гран-при Мик пока не набрал ни одного очка. Его напарник по команде, датчанин Кевин Магнуссен, занимает десятое место, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг пилот «Феррари» Шарль Леклер, на счету которого 104 балла.
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