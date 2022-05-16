Вольф: получаю удовольствие, когда смотрю на совместную работу Расселла и Хэмилтона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу пилотов своей команды Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.
«Мы всегда знали, что Джордж очень хорош. Достаточно просто взглянуть на его послужной список. Он выиграл Формулу-3 в свой первый же сезон, а затем сделал то же самое в Формуле-2. Очевидно, «Уильямс» внесли свою лепту, так что мы никогда не сомневались в нём.
Мне очень нравится его подход. Он очень рационален. Показывает ли он лучшее время в практике или располагается на 11-м месте, он всегда применяет научные методы и стремится сделать машину быстрее.
Я получаю удовольствие, когда смотрю на совместную работу Расселла и Хэмилтона. Уровень обоих пилотов очень высок. И благодаря этому мы оказались в достойной ситуации в чемпионате конструкторов, так что лучшей пары гонщиков я и желать не могу», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.
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