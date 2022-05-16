У Серхио Переса появился третий ребёнок

Вчера, 15 мая, пилот «Ред Булл» Серхио Перес в третий раз стал отцом. Сына назвали Эмилио.

«У Серхио Переса и его жены Каролы родился третий ребёнок! Поздравляем всю семью! Добро пожаловать в этот мир, Эмилио!» — говорится в сообщении пресс-службы Escuderia Telmex.

Напомним, у Переса и его жены Каролы Мартинес также есть 4-летний сын, Серхио-младший, и 2-летняя дочь Карлота.

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Перес в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе Серхио 66 очков. Возглавляет рейтинг со 104 баллами гонщик «Феррари» Шарль Леклер.



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Хорнер отметил, что Перес отлично справляется со своей задачей.