У Серхио Переса появился третий ребёнок

Вчера, 15 мая, пилот «Ред Булл» Серхио Перес в третий раз стал отцом. Сына назвали Эмилио.
«У Серхио Переса и его жены Каролы родился третий ребёнок! Поздравляем всю семью! Добро пожаловать в этот мир, Эмилио!» — говорится в сообщении пресс-службы Escuderia Telmex.
Напомним, у Переса и его жены Каролы Мартинес также есть 4-летний сын, Серхио-младший, и 2-летняя дочь Карлота.
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Перес в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе Серхио 66 очков. Возглавляет рейтинг со 104 баллами гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Хорнер отметил, что Перес отлично справляется со своей задачей.
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