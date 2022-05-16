Квят примет участие в футбольном матче с командой пилотов Формулы-1

24 мая на стадионе «Луи II» состоится благотворительный футбольный матч, в котором встретятся команда «звёзд» и команда пилотов Формулы-1. Российский гонщик Даниил Квят будет выступать за «звёзд».

Вместе с Квятом выступит знаменитый греческий теннисист Стефанос Циципас, а также легендарный игрок футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти.

Команда «звёзд»:

Принц Альберт второй, Пьер Казираги, Луи Дукре, Марко Симон, Флавио Ром, Жереми Менещ, Жером Ротен, Сонни Андерсон, Людовик Жюли, Жулиано Раззоли, Хосе Кобос, Грег Кампи, Стефанос Циципас, Тьерри Невилл, Том Кристенсен, Нико Росберг, Франческо Тотти, Жюр Косир, Жером д'Амброзио, Даниил Квят, Макс Бьягги, Петер Филл, Уильям Галлас, Доминик Париж, Петер Рангалдье, Эзио Жаньола, Лорис Капиросси, Валентин Ленард, Эцио Греджио.

Тренеры: Клаудио Раньери, Дидье Дешам.

Команда пилотов Формулы-1:

Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Нико Хюлькенберг, Макс Ферстаппен, Валтерри Боттас, Стоффель Вандорн, Шарль Леклер, Роберт Кубица, Лэнс Стролл, Джордж Расселл, Кевин Магнуссен, Кристиан Гедина, Мика Хаккинен, Мик Шумахер.

Тренер: Оскар Дамиани.