Источник: «Ред Булл» потратил только 18% бюджета на развитие болида

Издание RacingNews365 опровергло информацию о том, что команда Формулы-1 «Ред Булл» уже потратила около 75% своего бюджета на модернизацию. По сообщениям источника, австрийский коллектив пока не превысил 18% от общего бюджета, выделенного на новые разработки болида.

Также сообщается, что к Гран-при Испании команда попробует снизить вес болида на семь килограммов, изменив аэродинамические элементы, части силовой установки и воздуховоды. Также не исключены изменения антикрыльев, особенно торцевых пластин. Более существенный пакет готовится к Гран-при Великобритании.

Что до основных конкурентов «Ред Булл», команды «Феррари», то в итальянском коллективе практически не тратили средств на обновления, а первый большой пакет новинок будет привезён на предстоящий Гран-при Испании.