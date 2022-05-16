Источник: «Ред Булл» потратил только 18% бюджета на развитие болида

Издание RacingNews365 опровергло информацию о том, что команда Формулы-1 «Ред Булл» уже потратила около 75% своего бюджета на модернизацию. По сообщениям источника, австрийский коллектив пока не превысил 18% от общего бюджета, выделенного на новые разработки болида.
Также сообщается, что к Гран-при Испании команда попробует снизить вес болида на семь килограммов, изменив аэродинамические элементы, части силовой установки и воздуховоды. Также не исключены изменения антикрыльев, особенно торцевых пластин. Более существенный пакет готовится к Гран-при Великобритании.
Что до основных конкурентов «Ред Булл», команды «Феррари», то в итальянском коллективе практически не тратили средств на обновления, а первый большой пакет новинок будет привезён на предстоящий Гран-при Испании.
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