Де Врис отработает пятничную тренировку в Барселоне в составе «Уильямса»
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Стало известно, что чемпион Формулы-Е Ник де Врис проведёт пятничную тренировку в Барселоне в составе «Уильямса». Таким образом, он выполнит одну из двух обязательных сессий для молодых пилотов в этом сезоне.
Ранее ходили слухи о том, что он может заменить в команде Николаса Латифи.
«Во-первых, я хотел бы поблагодарить «Уильямс» за такую возможность. Для меня это здорово — познакомиться с командой и сесть за руль FW44, а также выехать на трассу во время уик-энда Формулы-1. Подготовка к тестам пока идёт хорошо, и команда невероятно поддерживает меня. Теперь я с нетерпением жду всего этого опыта в Испании!» — приводит слова де Вриса пресс-служба клуба.
Напомним, вчера де Врис стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине.
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