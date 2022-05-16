Де Врис отработает пятничную тренировку в Барселоне в составе «Уильямса»

Стало известно, что чемпион Формулы-Е Ник де Врис проведёт пятничную тренировку в Барселоне в составе «Уильямса». Таким образом, он выполнит одну из двух обязательных сессий для молодых пилотов в этом сезоне.

Ранее ходили слухи о том, что он может заменить в команде Николаса Латифи.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить «Уильямс» за такую возможность. Для меня это здорово — познакомиться с командой и сесть за руль FW44, а также выехать на трассу во время уик-энда Формулы-1. Подготовка к тестам пока идёт хорошо, и команда невероятно поддерживает меня. Теперь я с нетерпением жду всего этого опыта в Испании!» — приводит слова де Вриса пресс-служба клуба.

Напомним, вчера де Врис стал победителем гонки Формулы-Е в Берлине.