В Баку выразили желание принять у себя спринтерскую гонку Формулы-1

Организаторы Гран-при Азербайджана заявили, что они хотят, чтобы в следующем году на их Гран-при был представлен формат спринта Формулы-1.

В сезоне-2022 Формула-1 проведёт только три гоночных уик-энда со спринтами. Один такой уик-энд уже прошёл в Имоле. Два оставшихся пройдут позже – на Гран-при Австрии и на Гран-при Бразилии. Формула-1 и её команды согласились расширить количество спринтерских гонок до шести в 2023 году, хотя это всё ещё требует одобрения ФИА, которая настаивает на более значительных финансовых стимулах, прежде чем подписать план.

«Это будет обсуждаться с Формулой-1 на гонке в этом году — мы постараемся предложить провести одну из этих спринтерских гонок. Мне очень нравится эта идея. Я думаю, что это хорошо — просто немного разнообразить ситуацию. Всё становится скучным, люди привыкают к одному и тому же формату и теряют интерес, поэтому, когда происходят такие изменения, я думаю, это хорошо для спорта», — приводит слова директора автодрома в Баку Арифа Рагимова Motorsport Week.