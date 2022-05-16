В эти выходные, 21-22 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт второй этап Гран При Российской Дрифт Серии. Через три недели после открытия дрифт-сезона 2022 года участники Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) вновь выйдут на трассу, чтобы побороться за победу и места на подиуме.



Одной из главных интриг предстоящего этапа станет противостояние двух команд, которое началось на старте сезона: на Moscow Raceway все места в топ-4 заняли представители московской SINTEC FRESH AUTO DRIFT и красноярской «Форвард Авто». В этом противостоянии на трассе под Волоколамском первенство в командном зачёте оказалось за московским коллективом (действующим чемпионом сезона-2021), зато команда Георгия Чивчяна была представлена на подиуме сразу двумя пилотами.



На втором этапе RDS GP у самого Гочи будет как минимум психологическое преимущество. В прошлом году красноярец одержал свою шестую победу на NRing, и больше Георгия Чивчяна на этой трассе не побеждал никто в истории дрифт-серии. Поэтому лидер «Форвард Авто» точно будет настроен взять реванш за поражение в Москве и укрепить свой рекорд на «Нижегородском кольце».



Несмотря на третье место в командном зачёте, ни одному из троих пилотов LUKOIL Racing Drift Team попасть на подиум в личном зачёте на Moscow Raceway не удалось. Если коллектив с пользой провёл перерыв между этапами и сумел решить технические проблемы с машинами, то в Нижнем Новгороде красно-белая команда будет сильна.



Стоит ждать возвращения на подиум и пилотов команды «FailCrew Дарксайд», для которой старт сезона-2022 не задался. Аркадий Цареградцев впервые за многие годы не смог выйти в полуфинал на Moscow Raceway, а его напарники и вовсе не продвинулись дальше топ-32. На «Нижегородском кольце» команда явно будет нацелена взять реванш, так что можно ждать ярких, техничных проездов.



Расписание 2 этапа RDS GP-2022 на «Нижегородском кольце»:



21 мая, суббота

• 09:00-10:00 — тренировки

• 10:30-13:00 — квалификация по группам

• 14:00-15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

• 15:30-18:00 — парные заезды топ-32.



22 мая, воскресенье

• 09:00-10:30 — тренировки

• 11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

• 12:30-14:00 — парные заезды Топ-16

• 15:00-17:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал

• 17:30-18:00 — церемония награждения.



Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома NRing с отличным обзором на весь оцениваемый участок, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — весь уик-энд Гран При РДС в Нижнем Новгороде будет показан в прямом эфире. Квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно, а парные заезды будут доступны по подписке.