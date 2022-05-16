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В «Хаасе» решили отложить внедрение обновлений на несколько гонок

В «Хаасе» решили отложить внедрение обновлений на несколько гонок
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему команда приняла решение не привозить новинки на Гран-при Испании.

«Обычно к этапу в Испании все готовят технические новинки, так что, думаю, многие команды представят их именно здесь. Не знаю, что именно они собираются внедрить, и как это отразится на скорости той или иной машины.

Однако мы решили отложить новинки на некоторое время. Я думаю, что у нас и так достаточно эффективная машина. Единственное — нам не всегда удаётся раскрыть её потенциал. Мы готовим целый комплекс новинок, однако представим его через четыре или пять гонок, в чём можно не сомневаться», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.

После пяти этапов чемпионата мира «Хаас» располагается на восьмой позиции в Кубке конструкторов.

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