В «Хаасе» решили отложить внедрение обновлений на несколько гонок

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему команда приняла решение не привозить новинки на Гран-при Испании.



«Обычно к этапу в Испании все готовят технические новинки, так что, думаю, многие команды представят их именно здесь. Не знаю, что именно они собираются внедрить, и как это отразится на скорости той или иной машины.



Однако мы решили отложить новинки на некоторое время. Я думаю, что у нас и так достаточно эффективная машина. Единственное — нам не всегда удаётся раскрыть её потенциал. Мы готовим целый комплекс новинок, однако представим его через четыре или пять гонок, в чём можно не сомневаться», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.



После пяти этапов чемпионата мира «Хаас» располагается на восьмой позиции в Кубке конструкторов.