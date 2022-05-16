Daily Mail: Хэмилтон пришёл в ярость из-за слов президента ФИА о возвращении Майкла Маси
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался крайне недоволен недавним интервью президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, в котором тот заявил, что он не против возвращения Майкла Маси к работе гоночным директором, сообщает Daily Mail.
По информации источника, британский пилот пришёл в ярость, когда узнал об этом заявлении ФИА. Ранее сообщалось, что увольнение Маси было одним из условий Хэмилтона по продолжению карьеры в 2022 году.
Недоволен таким развитием событий и руководитель немецкой команды Тото Вольф — он категорически против возвращения Маси на роль гоночного директора Формулы-1.
Напомним, Маси был уволен после скандального Гран-при Абу-Даби 2021 года, который стоил Льюису Хэмилтону рекордного восьмого титула.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
19:49
-
19:01
-
17:28
-
16:58
-
16:06
-
15:47
-
14:59
-
13:42
-
12:49
-
11:54
-
10:52
-
09:43
-
00:35
- 15 мая 2022
-
23:45
-
23:04
-
20:57
-
19:53
-
19:12
-
17:41
-
16:36
-
16:17
-
15:50
-
14:53
-
14:06
-
13:48
-
13:03
-
11:48
-
10:59
-
10:09
-
01:03
- 14 мая 2022
-
23:56
-
23:04
-
22:00
-
20:54
-
20:02
Партнерский контент