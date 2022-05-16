Ферстаппен не исключил, что останется в «Ред Булл» до конца карьеры

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не исключил, что может продлить контракт с австрийской командой после окончания действующего соглашения, рассчитанного до 2028 года.



«Я всем доволен в „Ред Булл“ и не собираюсь никуда уходить. Мы с командой через многое прошли и сейчас добиваемся отличных результатов. В 2028 году мне будет всего 31 год. Так что к концу действия нынешнего контракта я точно не состарюсь и продолжу гоняться дальше», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport-Magazin.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен после пяти Гран-при занимает второе место, имея в активе 85 очков.

В прошлом сезоне Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира. На протяжении всей карьеры в Формуле-1 Макс выступает в командах австрийского концерна — начинал карьеру голландец в составе «Торо Россо».