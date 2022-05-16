Вурц поддержал идею с запретом на ношение украшений в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Александер Вурц поддержал запрет на украшения во время Гран-при.



«Правило по запрету украшений полезное, однако подход в донесении этого посыла должен быть иным. Я не хотел бы, тчобы было как в футболе с размахиванием руками и взаимными оскорблениями. Нужно работать вместе, именно такой стиль я бы выбрал в такой ситуации.



В 1988 году произошла ситуация с Крисом Ниссеном в Фудзи. Пожар был недолгим, но последствия мучили его несколько лет. А всё по той причине, что при пожаре резинка от трусов впилась в кожу. И после разговора с ним, понял, что лучше использовать огнеупорное белье, чем потом страдать от боли несколько лет. С украшениями такая же ситуация», — приводит слова Александера Вурца Reuters.