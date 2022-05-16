В «Альфа Ромео» назвали ключевой компонент пакета обновлений к Гран-при Испании

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о пакете обновлений, который готовится командой к Гран-при Испании.



«Я был бы рад, если бы уик-энд в Барселоне сложился просто. Нам нужен спокойный Гран-при и хорошие сессии. Сейчас плотность в пелотоне настолько высока, что мы не можем сказать, какие мы по скорости — четвёртые, пятые или шестые. Нужно просто работать над своей машиной и её развитием. К гонке в Испании мы готовим крупный пакет обновлений. Так что сейчас нужно сосредоточиться именно на этом, заняться производством деталей. Это ключевой момент. Нужно работать, а не удмать о том, на каком месте мы окажемся.



Ключевой частью пакета обновлений станет новое днище. Думаю, что другие команды тоже много работают над данной областью. Конечно, мы готовили не только днище. Вы всё узнаете, когда в четверг мы отдадим ФИА официальную декларацию», — приводит слова Вассёра Autosport.