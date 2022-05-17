Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Альберс: сейчас Леклер не на уровне Ферстаппена

Альберс: сейчас Леклер не на уровне Ферстаппена
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс сравнил лидеров чемпионата 2022 года — Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

«Леклер запорол себе гонку ошибкой в 17-м повороте, а после этого у него был плохой пит-стоп. В конце Шарлю очень повезло с машиной безопасности, но он упустил эту возможность. Когда ты в паре десятых позади Макса, то должен обгонять его на первой прямой. Это был единственный шанс. Мы видели классное сражение Макса и Шарля в Бахрейне, Джидде и Имоле, но в Имоле именно Леклер совершил ошибку, активно сражаясь с Пересом.

Вместе с Ферстаппеном, Ландо Норрисом и Джорджем Расселлом он представляет очень талантливое поколение. Однако сейчас Леклер не на уровне Макса, у Ферстаппена меньше ошибок. Он может дольше работать на пределе и не ошибаться. У Леклера и Сайнса постоянно есть ошибки. Их слишком много. Макс справляется с давлением. Сейчас он непобедим. Я вижу разницу в уровне Леклера и Ферстаппена. Макс пока просто безупречен», — приводит слова Альберса RacingNews365.

Леклер слишком мягкий для борьбы за титул? Лидера «Феррари» снова критикуют Леклер слишком мягкий для борьбы за титул? Лидера «Феррари» снова критикуют
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022