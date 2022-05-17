Альберс: сейчас Леклер не на уровне Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс сравнил лидеров чемпионата 2022 года — Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.
«Леклер запорол себе гонку ошибкой в 17-м повороте, а после этого у него был плохой пит-стоп. В конце Шарлю очень повезло с машиной безопасности, но он упустил эту возможность. Когда ты в паре десятых позади Макса, то должен обгонять его на первой прямой. Это был единственный шанс. Мы видели классное сражение Макса и Шарля в Бахрейне, Джидде и Имоле, но в Имоле именно Леклер совершил ошибку, активно сражаясь с Пересом.
Вместе с Ферстаппеном, Ландо Норрисом и Джорджем Расселлом он представляет очень талантливое поколение. Однако сейчас Леклер не на уровне Макса, у Ферстаппена меньше ошибок. Он может дольше работать на пределе и не ошибаться. У Леклера и Сайнса постоянно есть ошибки. Их слишком много. Макс справляется с давлением. Сейчас он непобедим. Я вижу разницу в уровне Леклера и Ферстаппена. Макс пока просто безупречен», — приводит слова Альберса RacingNews365.
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