Источник: Андретти может создать команды в Ф-2 и Ф-3 в дополнение к Ф-1

Стало известно, что знаменитый американский гонщик Майкл Андретти планирует создать команды в Формуле-2 и в Формуле-3, в которых молодые пилоты будут готовиться к выступлениям на высшем уровне. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Андретти уже подал заявку в FIA на одиннадцатое место в Формуле-1. Теоретически на поле есть место для двенадцати гоночных команд. ФИА пока не ответила американцу, поскольку сначала необходимо разработать процедуру, в соответствии с которой новая команда будет допущена к соревнованиям. То, что было в 2015 году, когда «Хаасу» дали добро, сегодня уже не действует.

Новая команда планирует использовать моторы «Рено» – ранее факт переговоров подтверждал и исполнительный директор «Рено» Лука де Мео. Для «Альпин» сотрудничество с «Андретти» является возможностью создать взаимовыгодный альянс, подобный союзу «Феррари» и «Хааса».