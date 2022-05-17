«Хонда» вновь выступит в качестве титульного спонсора Гран-при Формулы-1 в Японии

Спонсором Гран-при Формулы-1 в Японии вновь выступит компания «Хонда», которой принадлежит трасса Сузука, где проходит гонка. Об этом сообщает RaceFans.
«Хонда» официально ушла из Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце прошлого года. Однако «Ред Булл« и «Альфа Таури« продолжают использовать свои силовые установки, поставляемые Honda Racing Corporation (HRC).
Ранее «Хонда» была титульным спонсором соревнований в 2018 году. В последний раз гонка проводилась в 2019 году, затем отсутствовала в календаре из-за пандемии коронавируса.
«Для «Хонды» очень приятно стать титульным спонсором Гран-при Японии Формулы-1, который пройдёт на трассе Сузука, отмечающей в этом году своё 60-летие», — сказал исполнительный директор по коммуникациям «Хонды» Кодзи Ватанабе.
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