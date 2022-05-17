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«Ламборгини» присоединится к классу гиперкаров WEC с 2024 года

«Ламборгини» присоединится к классу гиперкаров WEC с 2024 года
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Гиперкар «Ламборгини» будет допущен к участию в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Ламборгини» вступит в класс гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость ФИА в 2024 году со своим первым прототипом LMDh, который будет допущен как в ФИА WEC, так и в IMSA WeatherTech Sports Car Championship (класс GTP).

«Этот шаг в высший эшелон гонок спортивных автомобилей знаменует собой важную веху для нашей компании. Мы будем сравнивать себя с самыми лучшими на самых требовательных полигонах. Это придаст нашей успешной автоспортивной программе ещё большую известность, а также позволит нам испытать будущие технологии», — приводит слова председателя совета директоров и генерального директора «Ламборгини» Стефана Винкельмана официальный сайт WEC.

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