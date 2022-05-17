Никита Мазепин планирует выступить на ралли «Шёлковый путь»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин планирует принять участие в ралли-марафоне «Шёлковый путь» 2022 года, сообщает телеграм-канал First Place.



«Никита Мазепин поедет ралли «Шёлковый путь». По словам представителя организатора соревнования, вероятность этого близится к 100%. Сейчас Никита тренируется с победителем Дакара Сергеем Карякиным, и учитель очень доволен учеником. Никита, скорее всего, выступит в категории Т4 за команду Snag Racing», — сообщает телеграм-канал.



Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2022 года пройдёт по территории России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Окончание приёма заявок на участие запланировано на 1 июня 2022 года, административные и технические проверки пройдут в Астрахани 6 и 7 июля. 7 июля состоится торжественный старт гонки, а её финиш запланирован на 16 июля.

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