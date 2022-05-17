Хорнер предположил, что станет преимуществом «Феррари» перед «Ред Булл» на ГП Испании

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями от выступления команды на предстоящем Гран-при Испании, предположив, что умение «Феррари» быстро проходить скоростные повороты станет серьёзной проблемой для его команды.
«Этап в Барселоне — это совершенно новый вызов. На местной трассе имеются скоростные повороты, а как мы знаем, «Феррари» сильна в этой области. Вообще, очевидно, что в этом году ситуация сильно отличается от того, что было раньше. По сути, у болида нет подвески, поэтому мы разработали автомобиль, который обладает хорошей скоростью на прямой, а в том, что это так, мы уже смогли убедиться практически в каждой гонке в этом году», — приводит слова Хорнера издание RacingNews365.
Напомним, Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая.
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