Эрикссон: команде важно иметь явного лидера — «Феррари» должна поддержать Леклера
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Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон высказал мнение, что команда «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1 должна сделать ставку на Шарля Леклера.
«Шарль берёт на себя роль лидера в этом году, и в команде должны будут поддержать его в этом сезоне. Это моё мнение. Но, судя по тому, как Карлос пилотировал болид в последних нескольких Гран-при, он не согласен с таким развитием событий! Он пытается опередить Шарля, но, как мы успели убедиться, для команды, стремящейся к чемпионству, важно иметь именно явного лидера. Так было с Максом и Льюисом. Так что я думаю, что поддержка будет оказана именно Леклеру», — приводит слова Эрикссона PlanetF1 со ссылкой на F1 Nation podcast.
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