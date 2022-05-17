Хорнер выступил за то, чтобы в Формуле-1 девушки-пилоты соревновались наравне с мужчинами

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что не должно быть никаких препятствий для того, чтобы в автоспорте молодые девушки соревновались вместе с гонщиками-мужчинами.



«W Series — отличная инициатива, которая развивается, растёт и, надеюсь, будет привлекать к гонкам всё больше и больше девушек. Важно, чтобы всё больше и больше девушек участвовало в гонках. Мы видим, как за счёт влияния Netflix на спорт меняется демографический состав поклонников Формулы-1 и гораздо больше молодых женщин узнают и интересуются нашим спортом. А это, надеюсь, побудит их принять участие в наших соревнованиях.



Конечно, всегда будут дебаты относительно того, должны ли девочки участвовать в гонках с мальчиками. Или лучше, чтобы было разграничение, как в других видах спорта. Я думаю, что не должно быть никаких барьеров, и если талант достаточно силён, то он должен найти дорогу в Формулу-1, потому что, знаете ли, все мы очень эгоистичные люди, и нам нужны лучшие гонщики, независимо от происхождения, пола и так далее. Так что если W Series поможет развить молодые таланты, которые найдут свой путь в Формулу-3 или Формулу-2 и, в конечном счёте, в Формулу-1, то это, безусловно, положительный момент», — приводит слова Хорнера GPFans.