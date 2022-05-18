Бывший пилот Формулы-1: Леклер хорош, но Ферстаппен немного лучше
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Бывший пилот Формулы-1 Синдзи Накано высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене и Шарле Леклере, представляющем итальянскую команду «Феррари».
«Ферстаппен допустил ошибку в своей последней атаке в третьем квартале квалификации в Майами. Поэтому едва ли можно было посмотреть на борьбу между «Ред Булл» и «Феррари». Мне кажется, что та ошибка случилась из-за его неудачной пятницы. Если бы не она, полагаю, что «Ред Булл» на самом деле был бы на поул-позиции.
А вообще я чувствую, что контроль и решительность Ферстаппена лишь немного лучше, чем у Леклера. Конечно, Леклер хорош, но Ферстаппен, на мой взгляд, просто немного лучше», — приводит слова Накано издание As-web.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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