Бывший пилот Формулы-1: Леклер хорош, но Ферстаппен немного лучше

Бывший пилот Формулы-1 Синдзи Накано высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене и Шарле Леклере, представляющем итальянскую команду «Феррари».

«Ферстаппен допустил ошибку в своей последней атаке в третьем квартале квалификации в Майами. Поэтому едва ли можно было посмотреть на борьбу между «Ред Булл» и «Феррари». Мне кажется, что та ошибка случилась из-за его неудачной пятницы. Если бы не она, полагаю, что «Ред Булл» на самом деле был бы на поул-позиции.

А вообще я чувствую, что контроль и решительность Ферстаппена лишь немного лучше, чем у Леклера. Конечно, Леклер хорош, но Ферстаппен, на мой взгляд, просто немного лучше», — приводит слова Накано издание As-web.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: