Экс-пилот Формулы-1: какая польза от того, чтобы быть в 25 раз быстрее Мазепина?

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер высказал мнение, что пилот «Хааса» Мик Шумахер сможет сильно прибавить благодаря работе с товарищем по команде, датчанином Кевином Магнуссеном.
«Какая польза от того, чтобы быть в 13, 14, 15 или 25 раз быстрее Мазепина? Никакой пользы здесь нет. Другое дело, если оставить позади Магнуссена. Это что-то да значит! Вообще я по-прежнему довольно позитивно смотрю на Мика, хотя, по правде говоря, и есть право на мнение, что он мог бы показывать более высокие результаты. Но всё-таки я считаю, что у него есть перспективы», — приводит слова Даннера Motorsport-Magazin.
В общем зачёте пилотов Шумахер занимает в настоящее время 19-е место, не набрав после пяти Гран-при ни одного очка. Магнуссен замыкает топ-10. В его активе 16 баллов.
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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